18 milyon öğrenci ders başı yapıyor

ahçeşehir

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı bugün başlıyor. 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yapıyor. Eğitim takvimine göre ikinci yarıyılda 6-10 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Depremin yaşandığı Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise 13 ilçesinde okullar 10 Şubat'ta açılacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem sonrası hasar tespiti yapılan 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacağını, bu okullar için yıkım kararı verildiğini açıkladı. Selçuk, "Bu okulların 32'si Elazığ'da, 27'si Malatya'da, 14'ü Adıyaman'da, 7'si Diyarbakır'da. Bu okulların hangi süreçte nasıl yapılacağına ilişkin kararlarımızı almış bulunuyoruz" dedi.Uğur Eğitim Kurumları, Malatya'da depremde hasar gören okulların onarımını üstlendi. Malatya Valiliği yapılan protokolü Twitter'dan paylaştı. Bahçeşehir Kolejleri, bölgede yapılacak okullar için de destek taahhüdünde bulunarak örnek olmuştu.