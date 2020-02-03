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18 yaşından küçük kız tarlada doğum yaptı! Korkunç son…

'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve 18 yaşından küçük hamile kız, bebeğini tarlada doğurdu. Olay yerine giden sağlık görevlileri, bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 21:34 ABONE OL
18 yaşından küçük kız tarlada doğum yaptı! Korkunç son…

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi'nde 17 yaşındaki yabancı uyruklu hamile İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılanınca birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ç.İ.'den (23) yardım istedi. C.İ. de kendisini otomobille ilçedeki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yolda sancısı artan genç kadın hastaneye yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içerisinde doğum yaptı.

Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ. hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polise bildirdi. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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18 yaşından küçük kız tarlada doğum yaptı! Korkunç son…
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