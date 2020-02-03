Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti! Şükran Kurteli kimdir hangi filmlerde oynadı?

Türk sinemasının efsane jönlerinden olan Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören 82 yaşındaki eşi Kumral Şükran Kurteli tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 63 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Ahmet Mekin, sabah saatlerinde aldığı acı haber ile yıkıldı. Peki, Şükran Kurteli kimdir? Şükran Kurteli kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları…

AHMET MEKİN'İN EŞİ ŞÜKRAN KURTELİ HAYATINI KAYBETTİ! ŞÜKRAN KURTELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk sinemasının 'Altın Portakal' ödüllü oyuncusu Ahmet Mekin'in 63 yıllık hayat arkadaşı Şükran Kurteli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Mekin acı haberi sabah saat 08.00'de aldı. Bu haberin ardından Kumral Şükran Kurteli hakkında araştırmalar hız kazandı. Kumral Şükran Kurteli hakkında tüm detaylar haberimizde..

ŞÜKRAN KURTELİ KİMDİR, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, 1932 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Karslıdır. İş hayatına manifaturacılıkla başlamıştır. Bir ara güreş'te yapan Ahmet Mekin, tam usta olduğu sırada kaburga kemiklerini kırıp, bırakmıştır. Sonra kayağa el attı, beli incinince, onu da bıraktı. Bakırköyspor'da oynarken büyük bir futbol takımına transfer olacaktı. Deneneceği gün ayağından sakatlandı. Böylece spor yaşantısı bitmiş oldu.

Ahmet Mekin, bir süre Bakırköy Halkevi'nde amatör tiyatro oyunculuğu yaptı. 'İttihat ve Terakki' oyununda oynadı. Sonunda, yine başka bir Bakırköylü olan Kenan Pars'ın aracılığıyla, 1957 yılında Mahşere Kadar adlı filmiyle sinemaya başlayan Ahmet Mekin, sonraki yıllarda da yaklaşık 200 film ve dizide rol aldı.

Ahmet Mekin, 1977 yılında Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı Selvi Boylum, Al Yazmalım filmi ile Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.Ahmet Mekin, Şükran Sabuncu'yla evlidir.

2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde İsmail Dede karakterini oynayan Ahmet Mekin, 2014 yılında vizyona giren Yunus Emre : Aşkın Sesi filminde Hacı Bektaş-ı Veli rolünü canlandırdı.