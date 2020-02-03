Askerlik şubesi çalışma saatleri 2020: Askerlik şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Askerlik şubesi çalışma saatleri vatani görevini yerine getirecek olan, getirmek isteyen ve tecil, bedelli gibi işlemleri yaptırmak isteyen adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yukarıdaki işlemleri yaptırmakla birlikte terhis, celp gibi birçok işlem bu şubelerde kolaylıkla halledilebiliyor. Hafta içi her gün 08.30'da mesaiye başlayan askerlik şubelerinin temeli ilk olarak II. Abdülhamit zamanında atılmakla birlikte, 1927 yılında 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile de Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermektedir. Bu noktada şubelerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar 'askerlik şubeleri hafta sonu açık mı ve bayram da açık mı?' sorularının yanıtını sıklıkla araştırıyor. Şubelere işlemini gerçekleştirmek için gidecek olan vatandaşlar, açılış, öğle ve kapanış saatlerine dikkat etmesi gerekiyor. Haberimizin içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Elazığ, Bursa, Halıcıoğlu, Maltepe, Mamak askerlik şubesi mesai saatlerine yer vermekle birlikte, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtına yer verdik…

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ: ASKERLİK ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde milyonlarca gencin vatani görevini yerine getirmek maksadıyla bir defalığına da olsa uğradığı yerlerden bir tanesi olan askerlik şubeleri, 1927 yılında kurulmuştur. Önceleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan teşkilat daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlanmıştır. 1970 yılından sonra ise tekrardan Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer almıştır. İstanbul'da Halıcıoğlu ve Maltepe şubesi, Ankara'da Mamak şubesi yoğunluk olarak dikkat çeken yerlerden birisi olurken; İzmir, Elazığ ve Bursa'daki şubeler bulundukları konum itibari ile askerlik yükümlüleri tarafından tercih edilmektedir.

ASKERLİK ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi 5 gün hizmet veren askerlik şubeleri sabah saat 8.30'da açılıp akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Öğle araları ise 12.00 ile 13.00 arasındadır.

ASKERLİK ŞUBELERİ HAFTA SONLARI VE BAYRAMLARI AÇIK MI?

Askerlik şubeleri Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemekle birlikte, bayram ve resmi tatillerde de açık değildir.

ASKERLİK ŞUBELERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seferberlik işlemlerini yürütmek

Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek

Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek

Emekli askeri personel ve ailelerin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da 0312 402 61 00'dır.

ASKERLİK ŞUBELERİ NE ZAMAN KURULDU?

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.