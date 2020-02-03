Kayıp iş insanından acı haber!

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde yaşayan Fethi Gürsoy, 28 Ocak'ta evinden ayrıldı. Gürsoy'un bir daha dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen Gürsoy, bulunamadı. Çamköy Mahallesi'nde bugün yol ile fındık bahçesi arasındaki çalıların ortasında yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedenin, 6 gündür haber alınamayan Fethi Gürsoy'a ait olduğu anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürsoy'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Bir süredir unutkanlık sorunu yaşadığı öğrenilen Fethi Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.