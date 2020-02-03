BİM çalışma ve mesai saatleri 2020: BİM şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM açılış ve kapanış saati

Oldukça geniş bir ürün yelpazesine ve dolayısıyla geniş bir müşteri ağına sahip olan BİM marketlerinin 2020 güncel çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Gelişmiş bir market zinciri olması, ürünleri hesaplı bir şekilde müşterilerine sunması ve hemen her mahallede bir ya da birden fazla şubesinin bulunması dolayısıyla vatandaşlar, çoğu alışverişi için BİM marketlerini tercih ediyor. Bu da BİM 2020 açılış ve kapanış saatlerinin merak edilmesine yol açıyor. Vatandaşlar, BİM marketlerinin hangi günler açık olduğunu, resmi tatillerde hizmet verip vermediğini, öğle arasında kapanıp kapanmadığını öğrenerek doğru saatte şubeye gitmek istiyor. Peki BİM şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatilde çalışıyor mu? İşte 2020 BİM çalışma saatleri bilgisi…

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 BİM mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ülkemiz vatandaşlarının alışveriş ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan market zincirleri arasında yer alan BİM haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Yurt çapında oldukça geniş bir şube ağına sahip olan BİM marketlerindeki ürün çeşitliliği, mağazanın büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye değişkenlik göstermektedir.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren BİM şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

BİM ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: BİM marketlerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. BİM marketleri yalnızca Cuma günleri, cuma namazı sebebiyle kapanır. BİM market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

BİM market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

BİM RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

BİM şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

BİM MARKET İLETİŞİM BİLGİLERİ 2020

Müşteri Hizmetleri: 0850 254 44 44

Genel Müdürlük

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye

Telefon: 0216 564 03 03

Faks: 0216 311 79 78