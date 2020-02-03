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Cenaze aracını iterken kalp krizinden öldü

Ali ALTUNDAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Cenaze aracını iterken kalp krizinden öldü
Kayseri'nin Talas ilçesi Sosun Köyü'nde yaşayan ve bir ay önce hayatını kaybeden Mevlüde Kahraman'ın eşi Mehmet Kahraman (80) da önceki gün hayatını kaybetti. Eniştesi Mehmet Kahraman'ın ölüm haberini alan Hacı İbrahim Kahraman (59), soluğu hastane morgunda aldı. Cenaze aracı Kayseri-Malatya Karayolu Başakpınar kavşağı yakınlarında kara saplandı. Otomobilinden inen Hacı İbrahim Kahraman, cenaze aracına omuz verip itmeye başladı. Bu sırada kalp krizi geçiren talihsiz adam bir anda yere yığıldı. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, kurtarılamadı. Kahraman, eniştesinden bir gün sonra aynı mezarlıkta toprağa verildi.
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Cenaze aracını iterken kalp krizinden öldü
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