Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? (Corona) Koronavirüsü nasıl ve nereden bulaşır? Aşısı geldi mi?

virüsü Türkiye’ye geldi mi? (Corona) Koronavirüsü nasıl ve nereden bulaşır? Aşısı geldi mi?

Dünya genelinde korku yaratan virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusuna yanıt aranıyor. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan virüs tehlike saçmaya devam ediyor. Hem ülkemizde hem dünyada büyük korku oluşturan ise araştırılıyor. İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüsler solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkiliyor. Kısa sürede yayılan korononavirüs ilk belirtileri genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde oluyor. Tanı, otopsi haricinde kesin olarak konulamıyor. Çin dışında Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kanada, Rusya, İngiltere, Vietnam, Kamboçya, Hindistan gibi ülkelerde ortaya çıkan virüs Türkiye için tehdit oluşturuyor. Peki (Corona) , aşısı var mı? 'ye sıçradı mı?

Giriş Tarihi: 3.2.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 09:18 ABONE OL
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona Koronavirüsü nasıl ve nereden bulaşır? Aşısı geldi mi?

Dünya gündemini sarsan virüsü tehlike saçmaya devam ederken salgın hastalık yayılmayı sürdürüyor. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan belirtileriyle adeta ölüme götüren hastalığın tedavi yöntemleri araştırılıyor. Şu ana kadar 304 vatandaşın ölümüne sebep olan koronavirüsünün bulaşıcı olması ise tehlike saçıyor. Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor. Kuşlar ve memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. Virüs Çin dışında Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan'a da sıçradı. Peki 'de var mı? (Corona) , aşısı var mı?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? (Corona) Koronavirüsü nasıl ve nereden bulaşır? Aşısı geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN