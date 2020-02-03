Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? (Corona) Koronavirüsü nasıl ve nereden bulaşır? Aşısı geldi mi?

Dünya gündemini sarsan Corona virüsü tehlike saçmaya devam ederken salgın hastalık yayılmayı sürdürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan belirtileriyle adeta ölüme götüren hastalığın tedavi yöntemleri araştırılıyor. Şu ana kadar 304 vatandaşın ölümüne sebep olan koronavirüsünün bulaşıcı olması ise tehlike saçıyor. Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor. Kuşlar ve memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. Virüs Çin dışında Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan'a da sıçradı. Peki Corona virüsü Türkiye'de var mı? (Corona) Koronavirüs nasıl bulaşır, aşısı var mı?