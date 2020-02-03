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ışığı hakkında son dakika haber: depremi sırasında beliren esrarengiz ışığın sırrı çözüldü

İki hafta önce 'da meydana gelen ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Geçtiğimiz haftalarda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sırasında beliren 'esrarengiz ışığa' ilişkin önemli bilgilgiler oldukça dikkat çekici. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem anında açığa çıkan ışık hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sözbilir, söz konusu ışığa ilişkin birçok araştırmanın yapıldığını aktarırken 2000'li yıllardan sonra bilim insanlarının bu oluşan ışıkların nedenlerini de ortaya çıkardığını belirtti. Haberimizde, Elazığ depremi anında ortaya çıkan ve kafalarda soru işaretine neden olan o ışık hakkındaki son dakika açıklamasının detaylarını bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 09:08 ABONE OL
Deprem ışığı hakkında son dakika haber: Elazığ depremi sırasında beliren esrarengiz ışığın sırrı çözüldü

'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, akıllarda soru işareti oluşturan 'gizemli ışık' hakkında da çok önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Bilindiği gibi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'esrarengiz bir ışık' görülmüş ve iş yeri kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada da oldukça tartışılan bu olayın cevabı ise bulunamamıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konuya yönelik flaş açıklamalarda bulundu ve ışığın neden oluştuğunu detayları ile anlattı.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı...

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Deprem ışığı hakkında son dakika haber: Elazığ depremi sırasında beliren esrarengiz ışığın sırrı çözüldü
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