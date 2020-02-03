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Doğuda kar, güneyde deniz keyfi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
FURKAN NEHRİ Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Doğuda kar, güneyde deniz keyfi
Yurdun doğusunda kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da ise vatandaşlar Şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Erzurum'da, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ardahan'da da yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 1555 yoldan 954'ü açıldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli tipi yer yer 2 metreyi aşan kar birikintilerine neden oldu. Sömestr tatilinin son gününde aileler çocuklarıyla birlikte Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Kimileri kızakla kayarak karın keyfini çıkarırken bazıları da kızak yarışlarına katıldı. Antalya'da ise tatilciler Şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
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Doğuda kar, güneyde deniz keyfi
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