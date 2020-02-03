Eczane çalışanı, odasında ölü bulundu

Olay, saat 08.30 sıralarında 9031 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece eve alkollü gelen Yaşar Gürlek, evdekilerle bir süre sohbet ettikten sonra uyumak için odasına geçti. Eczanede çalışan oğlunun, işe gitmek için uyanmadığını fark eden annesi odaya girerek Gürlek'i kaldırmak istedi. Annesinin tüm çabalarına rağmen Gürlek uyanmayınca, aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gürlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Gürlek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gürlek'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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