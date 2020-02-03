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Eczane çalışanı, odasında ölü bulundu

'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre dün gece alkollü olarak eve gelen (27), sabah işe gitmek için kalkmayınca durumdan şüphelenerek odaya giren annesi tarafından ölü bulundu. Gürlek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:49 ABONE OL

Olay, saat 08.30 sıralarında 9031 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece eve alkollü gelen Yaşar Gürlek, evdekilerle bir süre sohbet ettikten sonra uyumak için odasına geçti. Eczanede çalışan oğlunun, işe gitmek için uyanmadığını fark eden annesi odaya girerek Gürlek'i kaldırmak istedi. Annesinin tüm çabalarına rağmen Gürlek uyanmayınca, aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gürlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Gürlek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gürlek'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eczane çalışanı, odasında ölü bulundu
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