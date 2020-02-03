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programından çok konuşulacak sözler geldi! ; Yasin adeta 'ye yalvardı, sonuç ise...

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan 'da işlenen güncel konular vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmekte. 'nin gündemine oturan konulardan bir tanesi olan ve çiftinden gelen izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Eşinin 2 kadınla fotoğrafı olduğunu söyleyen Merve, canlı yayına katılarak boşanmak istedğini dile getirmiş, programa gelen ihbarlar şoke etkisi yaratmıştı. Bir kez daha karşı karşıya gelen Merve ve Yasin çifti bugün yüzleştiler. Kozlarını paylaşan Merve ve Yasin arasında yaşananlar herkesi etkiledi. Yasin, Merve'nin ayaklarına kapandı, işte her şey ondan sonra gerçekleşti. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 4.2.2020 00:40 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 00:40 ABONE OL
Esra Erol programından çok konuşulacak sözler geldi! Son dakika haberi; Yasin adeta Merve'ye yalvardı, sonuç ise...

ATV ekranlarına gelen programında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir işlenen konular arasında yer alan ve Yasin çiftinden gelen haberleri takip eden vatandaşlar şoke olacak görüntülere şahit oldular. Eşinden bir an önce ayrılarak çocuklarının velayetini almak istediğini belirten Merve Dokçam, eşinin kendisinini başka kadınlarla aldattığını belirterek boşanmak istediğini söyledi. Eşi Yasin ise kendisini affetmesini isterken hata yaptığını belirtti ve Merve'nin ayaklarına kapandı. İzleyiciler o anları izlerken şoke olurken Merve'nin sözleri ise skandal yarattı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Esra Erol programından çok konuşulacak sözler geldi! Son dakika haberi; Yasin adeta Merve'ye yalvardı, sonuç ise...
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