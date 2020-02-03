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operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü tutuklandı

’de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 3’ü tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 17:47 ABONE OL
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta içi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Kentte yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs olmak üzere 15 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yakalanan şahısların 'terör örgütüne üye olma ve sabit ankesörlü hatlardan örgüt tarafından arandıkları' iddia edildi.

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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü tutuklandı
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