Hem öğrenip hem eğlendiler

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Gazetesi ve Minika Çocuk ile Minika GO'nun ana sponsorluğunda Türkiye'nin ilk 'Çocuk Sanat Festivali' ikinci senesinde yine birbirinden renkli etkinliklerle binlerce çocuğu sanatla buluşturdu.Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4 günlük festival süresinde 10 bine yakın çocuk resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar 50'ye yakın atölyeye katılma fırsatı buldu. Tan Sağtürk Akademi'de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade etti. Resim tutkunu çocuklar ise Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktardı.Festival Direktörü Tomru Dereköylü, Türkiye'nin ilk 'Çocuk Sanat Festivali'yle çocukları sanatın her dalıyla buluşturduklarını belirterek "Farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunu anlatmak istedik. Bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk sanat Festivali beklenenden daha fazla ilgi gördü.Çocuklar sömestr tatillerinde öğrenirken eğlendiler"dedi.