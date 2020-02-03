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kapsamındaki ne zaman çıkacak? Af yasası çıkacak mı? İkinci yargı paketi son durumu

Binlerce vatandaşın uzun süredir gündeminde yer alan çerçevesinde yer alması beklenen son dakika gelişmeleri ve haberleri aylardır yakından takip edilirken yetkililerden peş peşe konu ile ilgili açıklamalar da geliyor. Meclise sunulma süreci devam ederken ilk paket kapsamında 39 maddelik bir yasa meclise sunulmuş ve karar sonucu ise vasıtasıyla vatandaşlara bildirilmişti. Henüz meclise gelmeyen ikinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı sorusu internet üzerinden gün içerisinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalar ise tüm detayları ile vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İkinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı? Meclise geldi mi? İşte konu ile ilgili yaşanan gelişmeler ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:08 ABONE OL
İkinci yargı paketi kapsamındaki af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası çıkacak mı? İkinci yargı paketi son durumu

kapsamında meclise sunulan vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği teklif ile ilgili çalışmaların devam edildiği ve henüz sonuçlanmadığına ilişkin açıklamalar gündeme gelmiş ve yetkililer tarafından açıklamalar yapılmıştı. Bunun öncesinde ise ilk paket meclisten geçerek üzerinden bildirilmişti. Sürece ilişkin tüm detaylar özellikle son zamanlarda birçok vatandaş tarafından yoğun olarak ilgi görmeye devam ediyor. Peki, ikinci yargı paketi kapsamında yer alması beklenen af yasası ne zaman sonuçlanacak? Af yasası çıkacak mı? İşte İkinci yargı paketi ile ilgili yaşanan gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz ve tüm detaylar…

İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUMU NE? AF YASASI ÇIKACAK MI?

İkinci yargı paketi ve içerisinde yer alması beklenen af yasası ile ilgili tüm detayları ve gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…

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İkinci yargı paketi kapsamındaki af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası çıkacak mı? İkinci yargı paketi son durumu
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