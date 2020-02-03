İlk cemre ne zaman düşecek? 2020 Cemre düşme tarihleri

İlk cemre ne zaman düşecek? Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemre düşmesi 2020 tarihleri belli oldu. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharı müjdeleyen cemre ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bununla birlikte hava, su ve toprak ard arda ısınmaya başlar. Peki 2020 İlk cemre ne zaman düşecek? Haberimizde, havaya, suya ve toprağa düşecek olan 2020 Cemre düşme tarihlerine bakabilirsiniz.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cemre düşme tarihleri merak ediliyor. Haberimizde, 2020 Cemre düşme tarihlerine bakabilirsiniz.