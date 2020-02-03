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'in ölümü hakkında gelişmesi! Çarptıktan sonra lastikteki montu çöpe attı...

Cumartesi günü 'da D-400 Karayol'unda karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybeden 'in ölüm nedeni hakkında bilgileri ortaya çıkıyor. Mehtap Ateş'in karşıdan karşıya geçtiği sırada şüpheli H.Ö isimli kişinin kullandığı araç genç kadına çarpıyor daha sonra birden fazla araç da üstünden geçince cesed tanınmaz hale geliyor. Şüpheli H.Ö'nün, Mehtap'ı ezdikten sonra bir akaryakıt istasyonunda aracını durdurduğu ve talihsiz kadının lastiğe sıkışan montunu çıkarıp çöpe attığı görülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 07:22 ABONE OL
Mehtap Ateş'in ölümü hakkında son dakika gelişmesi! Çarptıktan sonra lastikteki montu çöpe attı...

Hayatını kaybeden , duygusal bir yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşmak üzere Konya'dan 'nın ilçesine geldi. Ceyhan'dan Adana il merkezine doğru giden aracı Murat A. kullanıyordu. Arabada Mehtap Ateş'in dışında Murat A.'nın arkadaşı Doğan T. de vardı. İddialara göre alkol aldığı öne sürülen Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacını karşılamak için aracın durmasını istedi. Bir süre sonra geri gelmeyen Mehtap'ı arayan iki arkadaş yola savrulmuş parçaları görünce polise haber verdi; işte gelişmesi...

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Mehtap Ateş'in ölümü hakkında son dakika gelişmesi! Çarptıktan sonra lastikteki montu çöpe attı...
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