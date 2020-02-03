Mehtap Ateş'in ölümü hakkında son dakika gelişmesi! Çarptıktan sonra lastikteki montu çöpe attı...

Hayatını kaybeden Mehtap Ateş, duygusal bir yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşmak üzere Konya'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine geldi. Ceyhan'dan Adana il merkezine doğru giden aracı Murat A. kullanıyordu. Arabada Mehtap Ateş'in dışında Murat A.'nın arkadaşı Doğan T. de vardı. İddialara göre alkol aldığı öne sürülen Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacını karşılamak için aracın durmasını istedi. Bir süre sonra geri gelmeyen Mehtap'ı arayan iki arkadaş yola savrulmuş parçaları görünce polise haber verdi; işte son dakika gelişmesi...