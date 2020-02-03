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ve valiliğinden kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu olarak yayınlarken, başta olmak üzere pek çok il için kar yağışı beklendiğini duyurdu. Şubat ayına giriş yapmamız ile birlikte doğu bölgelerimizde kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken, Batı'da ise kuru soğuklar görülüyor. Özellikle ‘İstanbul’a ne zaman kar yağacak?’ sorusu okulların açılması ile birlikte en çok araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Meteoroloji de önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu ve İstanbul için flaş kar yağışı uyarısında bulundu. Bu noktada İstanbul Valiliği de kar yağışı uyarısı yaparak sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşeceğini belirtti. Haberimizin içerisinden beş günlük tahmin raporu ile birlikte Meteoroloji’nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları ile ilgili bilgi edinebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:41 ABONE OL
Meteoroloji ve İstanbul valiliğinden son dakika kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışlarının etkisini yoğun bir şekilde hissettireceğini belirtti. Yapılan bu açıklamanın ardından bir uyarı da İstanbul valiliğinden geldi. İstanbul valiliği yaşanacak kar yağışı için tarih verirken, sıcaklıklarında yaklaşık 10 derece düşeceğini açıkladı. Okulların açılması ile birlikte 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. MGM, beş günlük tahmin raporunu açıklarken bu hafta yurdun büyük bir kesiminde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı görüleceğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca, rüzgârın da şiddetli olacağını duyurdu ve vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. İşte haberinin ayrıntıları…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, yayımladığı son tahmin raporunda İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyururken tarih de verdi. Öte yandan bu açıklamayı doğrular nitelikte İstanbul valiliğinden de açıklama geldi. İşte, haritalı tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkındaki bilgiler;

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Meteoroloji ve İstanbul valiliğinden son dakika kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor…
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