Meteoroloji ve İstanbul valiliğinden son dakika kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışlarının etkisini yoğun bir şekilde hissettireceğini belirtti. Yapılan bu açıklamanın ardından bir uyarı da İstanbul valiliğinden geldi. İstanbul valiliği yaşanacak kar yağışı için tarih verirken, sıcaklıklarında yaklaşık 10 derece düşeceğini açıkladı. Okulların açılması ile birlikte 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. MGM, beş günlük tahmin raporunu açıklarken bu hafta yurdun büyük bir kesiminde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı görüleceğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca, rüzgârın da şiddetli olacağını duyurdu ve vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, yayımladığı son tahmin raporunda İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyururken tarih de verdi. Öte yandan bu açıklamayı doğrular nitelikte İstanbul valiliğinden de açıklama geldi. İşte, haritalı tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkındaki bilgiler;