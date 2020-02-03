Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 3 Şubat

Bu sene kış, doğu illerimiz dışında diğer bölgelerimizde etkisini ciddi bir şekilde göstermedi. Ancak kışın son ayında birçok ilimiz iz kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına göre İstanbul yılın ilk kar yağışını bu hafta yaşayacak. Haftanın ilk günü itibari ile hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece arasında artacak. Çarşamba gününden itibaren ise hissedilir derecede bir düşüş bekleniyor ve sonrasında ülke genelinde kar yağışlı hava etkisini gösterecek. Vatandaşlar, bugün ise evden çıkmadan önce, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.