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’den son dakika kar yağışı uyarısı! Bugün nasıl olacak? 3 Şubat

Gelen son dakika haberine göre Genel Müdürlüğü için yaptığı karla karışık yağmur uyarısını değiştirdi. Yayımlanan son raporlara göre yurt genelinde sıcaklıklar bugün 1 ila 3 derece arasında artacak ancak daha sonra gününe kadar hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise İstanbul’da kar yağışı başlayacak. Diğer birçok ilimizde de kar yağışı bekleniyor. Peki, bugün nasıl olacak? İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 06:59 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 07:19 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 3 Şubat

Bu sene kış, doğu illerimiz dışında diğer bölgelerimizde etkisini ciddi bir şekilde göstermedi. Ancak kışın son ayında birçok ilimiz iz kar yağışı uyarısı geldi. Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son tahmin raporlarına göre yılın ilk kar yağışını bu hafta yaşayacak. Haftanın ilk günü itibari ile hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece arasında artacak. Çarşamba gününden itibaren ise hissedilir derecede bir düşüş bekleniyor ve sonrasında ülke genelinde kar yağışlı hava etkisini gösterecek. Vatandaşlar, bugün ise evden çıkmadan önce, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 3 Şubat
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