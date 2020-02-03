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Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası!

'da, metrobüste rezelet! Avcılar'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:02 ABONE OL
Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası!

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu.

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DİĞER YOLCULAR DÖVEREK ARAÇTAN İNDİRDİ

Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası!
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