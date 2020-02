On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 3 Şubat Milli Piyango On Numara çekilişi bilet sorgula…

Şans oyunu tutkunlarının her hafta Pazartesi günleri yapılan çekilişle merak ve umutla bekleyişi süren vatandaşlar bugün yapılacak olan Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle kazandıran numaralar belli olacak. Geçtiğimiz hafta 912. Çekilen yarışmada 580 bin 933 lira 15 kuruşluk ikramiyeyi, 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 1 kişi kazanmıştı. Diğer yandan bugün 913. hafta çekilişi yapılacak olan oyunun oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ederek arama motorlarında On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şeklinde soruyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 3 ŞUBAT MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULA…

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan On Numara çekilişinin sonuçları her hafta Pazartesi günleri saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişle belirleniyor. Sonuçlar vatnadaşlarımız tarafından en geç saat 21.45'te belli olmuş oluyor.

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

On Numara oyununun 912. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68 ve 76 olarak belirlendi.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.