Ramazan ne zaman başlıyor? Sofraların bereketlendiği ve bolca dua edilen bu ayda vatandaşlar oruç tutacak. Allah'ın müslümanlara müjdelediği bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini de içinde barındıran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan'a ise kısa süre kaldı. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanıyor. Peki, 2020 Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Şubat ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On bir ayın sultanını büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Bayramı tarihine bu başlık altından erişebilir.