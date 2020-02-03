Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Gürcistan uyruklu ve Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze 'nin yaptığı ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesine 31 Ocak günü operasyon düzenledi. Rus mafya gruplarının aralarındaki hesaplaşmadan dolayı Türkiye'ye geldiklerini ve eylem hazırlığında olduklarını belirleyen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis, 31 Ocak günü Kağıthane, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa'daki 6 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 Azerbaycan , 5 Gürcistan , 2 Ukrayna ve 1 Rus olmak üzere 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 11 tabanca, otomatik tüfek ve 222 mermi ele geçirildi.