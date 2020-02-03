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bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon

İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 14:47 ABONE OL
Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Gürcistan uyruklu ve Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze 'nin yaptığı ve ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesine 31 Ocak günü operasyon düzenledi. Rus mafya gruplarının aralarındaki hesaplaşmadan dolayı Türkiye'ye geldiklerini ve eylem hazırlığında olduklarını belirleyen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis, 31 Ocak günü Kağıthane, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa'daki 6 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 Azerbaycan , 5 Gürcistan , 2 Ukrayna ve 1 Rus olmak üzere 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 11 tabanca, otomatik tüfek ve 222 mermi ele geçirildi.

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Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon
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