Sahte polisler suçüstü yakalandı

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İstanbul Gaziosmanpaşa, Şişli ve Başakşehir'de kendilerini polis gibi gösterip vatandaşları gasp eden şüpheliler yakalandı.Polise şikayette bulunan O.G. arkadaşı T.F. ve kız arkadaşıyla arabayla gezdikleri sırada Gaziosmanpaşa'da araçlarının önünün kesildiğini ve araçtan inen polis yelekli kişilerce cebindeki 2 bin 500 lira ile arkadaşı T.F'nin 3 bin 500 lirasının gasp edildiğini anlattı. Benzer şikayetlerin gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu 4 şüpheliyi yeni bir gasp girişiminde iken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K, İmam Ç, Halis K. ve Doğan A. tutuklandı.