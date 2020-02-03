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Son dakika haberi: ’da korkutan ! ve son depremler listesi BURADA...

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’da korkutan bir meydana geldi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 00:31 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 00:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Manisa’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 00.18'de yerin 9.9 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde deprem meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: MANİSA'DA DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Akhisar İlçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

İşte depremin detayları...

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Son dakika haberi: Manisa’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...
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