TCG Anadolu gemisi özellikleri neler, hangi uçakları taşıyabiliyor? TCG Anadolu uçak gemisi denizde!

TCG Anadolu özellikleri nelerdir? Türkiye'nin gurur kaynağı olan ve görüntüsüyle dikkat çeken ilk yerli uçak gemisi liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. Tuzla Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden geminin insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor. En son havadan çekilen görüntüleri yayınlanan gemi 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak. Peki İlk yerli uçak gemisi TCG Anadolu son durum nedir? TCG Anadolu özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...