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Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu tecavüz vakasında flaş gelişme! Jinekolog için meslekten men kararı...

Ankara'da yaşanan tecavüz vakası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Profesör Hasan Bilgili, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye suçlanmış, ortaya çıkan detaylar kan dondurmuştu. Mağdur Ç.B.'nin şikayeti üzerine tutuklanan profesör, yaptığı savunmada "Ben evliyim, müşteki yaklaşık 3 aydır yanımda veteriner hekim. Bu şekilde hakkımda şikayette bulunmasının ardında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum" demişti. Son dakika haberine göre Prof.Dr. Hasan Bilgili'ye delillerin yok edilmesinde yardım etmekle suçlanan Jinekolog Dr. Hüseyin Ş., Ankara Tabip Odası'nca 6 ay süreyle meslekten men edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 15:08 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu tecavüz vakasında flaş gelişme! Jinekolog için meslekten men kararı...

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re'sen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden de çıkarılan Bilgili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu tecavüz vakasında flaş gelişme! Jinekolog için meslekten men kararı...
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