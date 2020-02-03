Yeşilçam’ın “Ömercik”i son yolculuğuna uğurlandı”

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Çocukluğundabirçok filmde rol alan ve Türkiye'nin "Ömercik" olarak tanıdığı Ömer Dönmez KOAH hastalığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez için dün Üsküdar Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dönmez'in ailesinin yanı sıra bazı oyuncular da katıldı. Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç tabutun başından ayrılmadı ve gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenine katılan oyuncu Ediz Hun, "Filmlerde oğlumu canlandırıyordu. Çok inişli, çıkışlı bir yaşam sürdü. Zor bir hayat yaşadı. Genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ben gençlik yıllarını çok daha iyi hatırlıyorum. Kibar bir insandı" dedi.