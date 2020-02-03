Yüzündeki kar maskesi düşen silahlı soyguncu bakın kim çıktı

Kentin Yanlızbağ Beldesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Şilvan Tercan ile yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Zorlu, eşi ile evde bulunduğu sırada kapı zili çaldı.

Kapıyı açmak için hareket ettiğinde antre kısmında yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven takılı 3 kişi ile karşılaşan Zorlu ve eşi Tercan, zorla eve giren bu kişilerce darbedildi.

Zorlu'yu darbederek bayılttıktan sonra eşinin kolundaki 4 bileziği alan zanlılardan Burak M. ile Tercan arasında arbede yaşandı.

Tercan, arbedede Burak M'nin yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti.

Burak M. ve diğer 2 soyguncu arbede sonrası Tercan'ın bileziklerini alarak kaçtı.

Ailenin olayı jandarmaya bildirilmesi üzerine Burak M. ile suç ortakları oldukları belirtilen Özkan T. ve Serkan M. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Burak M. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Mağduru silahla darbederek bayılttılar

Mağdur Mehmet Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde televizyon seyrediyordum. Evin zili çalınca kapıyı açmak için oturduğum yerden kalktım. Evin antre kısmına geldiğimde aniden silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. Beni ve eşimi silah kabzasıyla darbettiler. Ne olduğunu anlayamadık. Aldığım darbeler sonucu bayıldım. Kendileri ile mücadele etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

- Soyguncu mağdurların komşusu çıktı

Şilvan Tercan da zanlıların saldırısına uğradıklarını belirterek, "Bana ve eşime aniden saldırdılar. Bir müddet sonra eşimin sesi kesildi. Ben şüphelilere ne istiyorsunuz benden adamı öldürdünüz diyerek bağırmaya başladım. Şüpheliler sürekli para istediler. Beni darbederek kolumdaki bilezikleri aldılar. O esnada şüphelilerden birinin kar maskesini elimle tutarak çıkardım. Yüzünü gördüğüm şahıs tanıdığımız komşumuzdu. Sonra şüpheliler panikleyerek evden ayrıldı. Jandarma ve polisimiz kısa sürede eve gelerek bize yardımcı oldular, ben hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.