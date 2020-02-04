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2020 ne zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet takviminde Regaip Kandili tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Mübarek 3 aylar ile birlikte 2020 kandil günleri de yaklaşmış durumda. Kandili ve 3 aylar başlangıcı birçok vatandaş için merak konusu oldu. Yeni yıla girmemizle birlikte tarihi, mübarek 3 aylar ne zaman sorusu ve Müslümanların oruç ve ibadetlerle geçireceği Ramazan ile ilgili araştırmalar hız kazanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimi de yayımlandı. Peki, 3 ayların başlangıcı ve Regaip Kandili ne zaman? İşte Diyanet İşleri takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve 3 aylar ile ilgili bilgiler ve önemli dini tarihler...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:28 ABONE OL
Regaip Kandili 2020 ne zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet takviminde Regaip Kandili tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2020 senesine girmemizle birlikte dini tarihler, Regaip Kandili tarihi ve Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilhassa, 2020 Regaip Kandili tarihi ve '2020 Regaip Kandili ne zaman' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 yılı başlarında, Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı başlangıcı ve diğer dini günler ile ayların başlangıcını belirten 2020 takvimini yayınladı. Diyanet İşleri takvimine göre Regaip Kandili tarihi aşağıdaki şekilde yer alıyor:

İşte 2020 Regaip kandili tarihi...

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Regaip Kandili 2020 ne zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet takviminde Regaip Kandili tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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