Regaip Kandili 2020 ne zaman, hangi gün kutlanacak? Diyanet takviminde Regaip Kandili tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2020 senesine girmemizle birlikte dini tarihler, Regaip Kandili tarihi ve Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilhassa, 2020 Regaip Kandili tarihi ve '2020 Regaip Kandili ne zaman' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 yılı başlarında, Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı başlangıcı ve diğer dini günler ile ayların başlangıcını belirten 2020 takvimini yayınladı. Diyanet İşleri takvimine göre Regaip Kandili tarihi aşağıdaki şekilde yer alıyor:

İşte 2020 Regaip kandili tarihi...