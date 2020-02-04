8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı

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KIrklareli'nde uzun yıllar hemşirelik yapan ve göğüs kanserine yakalandığını öğrenen 55 yaşındaki Lillifer Uçar, hastalığını yendikten sonra üyesi olduğu dernekte kansere savaş açtı. Zonguldak'ta 1983'te hemşireliğe başlayan Uçar, 1988'de Kırklareli Devlet Hastanesi'ne tayin oldu. Uçar, 1997'de göğsünde ağrılar hissetmesine rağmen hastalığıyla yüzleşmemek için uzman hekime gitmekten kaçındı. Mesai arkadaşlarının ısrarıyla 2005'te uzman doktora başvuran Uçar, göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kalan Uçar, 5 yılda 8 ameliyat geçirerek kanseri yendi. Lillifer hemşire, 2011'de emekli olduktan sonra Kanser Savaş Derneği'ne üye olarak bu hastalığa yakalananlara destek oluyor, kansere karşı çalışmalar yapıyor. Uçar, "Yaşama iki elle değil dört elle sarılın, kendinizi değil sizi sevenleri düşünün. Yaşamak için direnmeliyiz ve biz istersek kanser hücresi bizden korkar. Yaşamak çok güzel, yaşamak her şeye değer" dedi. AA