Ağrı ve Erzincan'da okullar tatil mi? 4 Şubat Salı Kayseri, Sivas okullar tatil oldu mu?

4 Şubat Salı Ağrı ve Erzincan illerinde yaşayan öğrenciler ve aileleri Erzincan'da Ağrı'da okullar tatil mi araştırmalarını hızlandırdı. Ajanslar tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Erzincan'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

BUGÜN OKULLAR NEREDE TATİL? ERZİNCAN VE AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'nın Hamur ve Erzican'ın Refahiye ilçelerinin dışında Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de okullar 4 Şubat Salı tatil edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okulları 1 gün süre ile tatil etti.

SİVAS İMRANLI'DA DA OKULLAR TATİL!

İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçe sakinleri yollarda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı, esnaf ise karla kapanan iş yerlerinin önünü açmakta güçlük çekti.

lçe Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olaylarını dikkate alarak okulları bugün geçerli olmak üzere 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi. İl genelinde ise kar nedeniyle 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.