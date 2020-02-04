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'da 5 katlı binada

'da, 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.2.2020 05:54 ABONE OL
Ankara'da 5 katlı binada yangın

İsmetpaşa Mahallesi Uzunyol sokaktaki Tatlıbal Apartmanı'nda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı dairede yaşayan aile dumandan etkilenen çocuklarını dışarıya çıkarırken, yangını fark eden apartman sakinleri de komşularını uyandırarak haber verdi.

Apartmandan çıkmaya çalışırken dumandan etkilenen bina sakinlerinin tedavileri 112 Acil ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

5 katlı apartmanın birinci katındaki yangın nedeniyle dairede ve binada maddi hasar oluştu.

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Ankara'da 5 katlı binada yangın
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