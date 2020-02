BAFTA’ya ‘1917’ damgası

Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri açıklandı. Oscar'ın habercisi olarak görülen BAFTA ödülleri, önceki gece Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlen törenle sahiplerini buldu. Prens William ve eşi Kate Middleton'ın da katıldığı törende birbirinden ünlü isimler, kırmızı halı şıklığıyla göz doldurdu."1917", "En İyi Film" ödülü de dahil olmak üzere 7 dalda ödüle layık görüldü. Renee Zellweger, "Judy" isimli filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Joker"deki rolüyle Joaquin Phoenix'e giderken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü ise "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle Brad Pitt'in oldu. Pitt adına ödülü alan rol arkadaşı Margot Robbie'nin, kraliyet görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry ile ilgili göndermesi ise geceye damga vurdu. Robbie, Pitt adına yaptığı konuşmada, "Bu ödülü Harry olarak adlandıracağını söylüyor, çünkü ödülü ABD'ye götüreceği için çok heyecanlı. Bunlar onun sözleri, benim değil" şeklindeki ifadeleri Prens William ve Middleton'ı güldürdü.Hollywood'un efsane oyuncularından Al Pacino, kırmızı halıda yürüdüğü sırada takılıp düştü. 79 yaşındaki aktörün sevgilisi Meital Dohan yaşadığı bir anlık şokun ardından yardıma koştu. Ünlü aktör, güvenlik güçlerinin de yardımıyla gülümseyerek düştüğü yerden kalktı.

