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Banyo küvetinde baygın bulanan şahıs hayatını kaybetti

'da evinin banyo küvetine doğru eğilmiş halde baygın bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan şahsın otopsisi yapılacak.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:02 ABONE OL
Banyo küvetinde baygın bulanan şahıs hayatını kaybetti

Olay, Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Özdemir (52) aynı evde birlikte kaldığı akrabası tarafından evinin banyosundaki küvete eğilmiş halde baygın olarak bulundu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi kaldırılan Mevlüt Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Mevlüt Özdemir'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaçırdıkları şahsa işkence yapıp görüntülerini Suudi Arabistan’daki amcasına gönderdiler

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Banyo küvetinde baygın bulanan şahıs hayatını kaybetti
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