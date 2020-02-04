Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Beşiktaş'taki feci kazaya neden olan halk otobüsü şoförü hakkında flaş gelişme

'taki feci kazaya neden olan halk otobüsü şoförü hakkında flaş gelişme

’ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 15:06 ABONE OL
Beşiktaş'taki feci kazaya neden olan halk otobüsü şoförü hakkında flaş gelişme

'ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.


BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'taki feci kazaya neden olan halk otobüsü şoförü hakkında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN