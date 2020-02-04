Beşiktaş'taki feci kazaya neden olan halk otobüsü şoförü hakkında flaş gelişme
Beşiktaş’ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:45Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 15:06ABONE OL
Beşiktaş'ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.