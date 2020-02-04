Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi'nde bulunan on katlı binanın apartman boşluğundaki kanepe saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kanepeden çıkan yoğun duman apartman boşluğunu sararak, dairelere girdi. Dumandan etkilenenler kendilerini sokağa attı. Ancak 5 kişi apartman boşluğundaki yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DUYUNCA KOŞA KOŞA GELDİK



İçeride mahsur kalanlardan birinin akrabası ve aynı zamanda komşusu olan Nergis Köylü, "İçeride mahsur kalan bütün herkesi topladılar, aldılar. Çok şükür ölü veya yaralı yok. Duyunca koşa koşa geldik, içeride mahsur kalmışlar zehirlenmişler dumandan, çıkardılar, iyiler çok şükür" dedi.