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'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga kamerada

'nda aralarında önceden tartışma olduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki grup arasında barda bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralanırken, kavga anları kameralara yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:45 ABONE OL
Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga kamerada

Olay, Beyoğlu'nda bulunan bir barda geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup, barda karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi 3 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, başka bir kişi ise başına şişe isabet etmesiyle yaralandı. Burada çalışan güvenlik görevlileri kavgaya karışanları ayırarak, dışarıya çıkardı. Kavga bir süre sokakta da devam etti. Bir süre sonra kavga son bulurken, bar içinde çıkan ve sokakta da devam eden kavga anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga kamerada
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