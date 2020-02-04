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'nda yangına müdahalede aracı 3 kişiye çarptı

İstanbul 'nda, yangına müdahale sırasında kayan aracı, 3 kişiye çarparak yaraladı. Yaralılar olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda bir vatandaşın kolu kırılırken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 23:15 ABONE OL
Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı

Olay, Dolapdere Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı araç parkı nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, el freni çekilmediği iddia edilen bir itfaiye aracı yokuş aşağı kayarak, sokakta bulunan 3 vatandaşa çarptı. Bir vatandaşın kolu kırılırken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

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Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı
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