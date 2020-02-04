Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat Hangi illerde okullar tatil edildi? Valilikler tarafından gelen açıklamalar...

Yurdun neredeyse dört bir yanında etkisini göstermekte olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemesi sebebiyle tedbiren eğitime bir günlük ara verilmesine neden oluyor. Valilikler tarafından peş peşe gelen son dakika haberlerinin hemen ardından ise vatandaşlar "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Özellikle dün eğitime ara verilen şehirlerdeki vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bugün içerisinde de gelebilecek olan açıklamaları takip etmeye başladı. Haberimizin devamından Türkiye genelinde valilikler tarafından yapılan tüm son dakika kar tatili açıklamalarına ulaşabilir ve "5 Şubat bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Peki, bugün okulların tatil olduğu iller hangileri? İşte detaylar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!

Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara tedbir almak amacıyla birçok ilde eğitime ara verilmesi vatandaşlar tarafından beklenirken haberimizin devamından "Bugün okulların tatil edildiği illere" ulaşabilir ve son gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar...