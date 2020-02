Dolandırıp İsviçre’ye kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve sanık yakınlarını beraat vaadiyle, meslektaşlarını da ucuz araba ve arsa vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin İsviçre'ye kaçtığı ortaya çıktı.Adliyedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre; Cumhuriyet Savcısı Tamer C., cinsel suçlarla ilgili dosyalarda, sanık ve sanık yakınlarına, kendisine para verilmesi karşılığında beraat ettireceğini söyleyerek bu kişilerden yüzbinlerce lira para aldı. Ayrıca Tamer C., savcı, katip ve mübaşir olmak üzere adliyede çalışan birçok kişiyi de 'ucuz araba' ve 'yatırım yapılabilecek ucuz arsa bulduğunu' söyleyerek milyonlarca lira dolandırdı.Bir meslektaşının 500 bin lira dolandırıldığı şikayeti üzerine olay ortaya çıktı. Toplam 6 milyon ile 12 milyon lira arasında vurgun yaptığı öne sürülen Tamer C'nin istifa ederek emeklilik dilekçesi verdiği, yaklaşık bir ay önce de İsviçre'ye gittiği belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamer C. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla soruşturma başlatırken, Hakim ve Savcılar Kurulu da (HSK) iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.