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günü mesajları ve sözleri! 4 Şubat bugün Dünya Kanser Günü: "Kararlıyım ve Yapacağım"

Günü mesajları ve sözleri bu özel ve anlamlı günde vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasındaki yerini alıyor. 4 Şubat tarihinde her yıl bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu yılın sloganı olarak belirlenen "Kararlıyım ve Yapacağım" sözü ile ise hastalığa yakalanan kişilere umut ve destek olmak amaçlanıyor. Bu önemli günlerde vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak destek verdiğini gösterebilmek için Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte sosyal medya hesaplarınızdan veya mesaj yoluyla çevrenizdeki kişilerle paylaşabileceğiniz 4 Şubat Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:46 ABONE OL
Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri! 4 Şubat bugün Dünya Kanser Günü: Kararlıyım ve Yapacağım

Günü, bu hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşların konu ile ilgili bilinçlenebilmesi amacıyla her yıl bugün etkinlik ve kampanyalar düzenlenerek özellikle de sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla dikkat çekiyor. Belirlenen sloganlar üzerinden yürütülen bu etkinliklerde bu yıl " Kararlıyım ve Yapacağım" sloganıyla dikkat çekerken. Hasta kişilerin biraz olsun umutlanabilmesi ve iyileşmeye inanması amaçlanıyor. Hastalığı yenmenin en önemli şartının inanmak olduğunu vurgulayan uzmanlar bu anlamlı günlerde toplumsal bilinci amaçlıyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bu anlamlı günde kanser hastalarına destek olmak amacıyla "4 Şubat Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri…

BUGÜN DÜNYA KANSER GÜNÜ! "KARARLIYIM VE YAPACAĞIM"

Tüm dünyada toplumsal bilinci arttırabilmek amacıyla 4 Şubat tarihi Dünya Kanser günü olarak belirlenmiştir. Haberimizin devamından bu anlamlı günle ilgili tüm detaylara ve sözlere ulaşabilirsiniz…

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Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri! 4 Şubat bugün Dünya Kanser Günü: "Kararlıyım ve Yapacağım"
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