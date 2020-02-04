Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri! 4 Şubat bugün Dünya Kanser Günü: "Kararlıyım ve Yapacağım"

Dünya Kanser Günü, bu hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşların konu ile ilgili bilinçlenebilmesi amacıyla her yıl bugün etkinlik ve kampanyalar düzenlenerek özellikle de sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla dikkat çekiyor. Belirlenen sloganlar üzerinden yürütülen bu etkinliklerde bu yıl " Kararlıyım ve Yapacağım" sloganıyla dikkat çekerken. Hasta kişilerin biraz olsun umutlanabilmesi ve iyileşmeye inanması amaçlanıyor. Hastalığı yenmenin en önemli şartının inanmak olduğunu vurgulayan uzmanlar bu anlamlı günlerde toplumsal bilinci amaçlıyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bu anlamlı günde kanser hastalarına destek olmak amacıyla "4 Şubat Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Dünya Kanser günü mesajları ve sözleri…

BUGÜN DÜNYA KANSER GÜNÜ! "KARARLIYIM VE YAPACAĞIM"

Tüm dünyada toplumsal bilinci arttırabilmek amacıyla 4 Şubat tarihi Dünya Kanser günü olarak belirlenmiştir. Haberimizin devamından bu anlamlı günle ilgili tüm detaylara ve sözlere ulaşabilirsiniz…