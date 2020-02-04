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Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: Türk adaletine teşekkür ederim

Muğla'da eşi Sibel İşler’e ait iş yerini yakan, adli makamlarca serbest bırakıldıktan sonra aynı iş yerini basarak eşi, kayınvalidesi ve 2 restoran çalışanını silahla yaralayan Gazi Koçkaya hakkında öldürmeye teşebbüs suçlamasından açılan dava sonuçlandı. Karar duruşmasında hiçbir indirim uygulamayan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık hakkında, eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl olmak üzere toplamda 28 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 800 TL para cezası kararı verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 17:07 ABONE OL
Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: Türk adaletine teşekkür ederim

Karar sonrası yaşadığı korku dolu 2 yılını anlatan Sibel İşler, "Gazi Koçkaya ile 2016 yılında tanıştık. Beraber bir işletme kurmaya karar verdik. İşletmenin büyük bölümü benim finansımla gerçekleşti. Kendime ait iş yerim vardı. Orayı satıp sermaye yaptık. Beraber işletmeye başladık. Daha sonra baktım Gazi Bey'in bir takım hoşuma gitmeyen davranışları oldu. İş ahlakıma uygun olmayan davranışlar sergilemeye başladı. Kendisine uyarılarda bulundum. Uyarılarıma tehditle cevap verdi. Annemi, çocuklarımı öldürmekle beni tehdit etti. Ben de gittim dilekçe verdim. 'Sen bu şekilde bana davranamazsın' dedim. Bu sefer beni de tehdit etmeye başladı.

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Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: Türk adaletine teşekkür ederim
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