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Evliliği sadece 12 gün sürdü

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Evliliği sadece 12 gün sürdü
ABD'li oyuncu Pamela Anderson, 12 gün önce evlendiği ünlü yapımcı Jon Peters ile boşandığını duyurdu. The Hollywood Reporter'in haberine göre, 52 yaşındaki Anderson ve 74 yaşındaki Peters, 20 Ocak'ta Malibu'daki kapalı bir törenle evlenmiş, ama bu evliliği resmiyete dökmemişti. Pamela Anderson daha önce 4 kez evlenmişti. Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Anderson daha önce rock müzik yıldızları Tommy Lee ve Kid Rock, ayrıca iki kez de yapımcı Rick Salomon ile evlilik yaşamıştı.
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Evliliği sadece 12 gün sürdü
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