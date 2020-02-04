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ile ilgili son dakika haberi: 'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'nin günlerdir konuştuğu ile ilgili son dakika haberi geldi. 5 Ocak Pazar gününden bu yana kayıp olan Gülistan'a ait son görüntüler ortaya çıktı. Gülistan Doku, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinin ardından kaybolmuş, bir daha da haber alınamamıştı. Sabah saatlerinde 11.00 civarı durakta minübüs bekleyen Gülistan Doku, çalan telefonunu açtıktan sonra minübüse biniyor ve ortadan kayboluyor. Peki, Gülistan Doku nerede, bulundu mu? İşte 'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili 5 Şubat 2020 tarihi itibari ile son gelişmeler ve son durum hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:09 ABONE OL
Gülistan Doku ile ilgili son dakika haberi: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ocak ayının başından bu yana kayıp olan Gülistan, geçtiğimiz günlerde gelen bir son dakika görüntüsü ile 'nin gündemine oturmuştu. 'de kaldığı öğrenci yurdunu 5 Ocak'ta terk ettikten sonra bir daha haber alınamayan 'nun, yol kenarında oturduğu görüntüler, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansımıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, kayıp Gülistan'ın dolmuş beklerkenki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, durağa gelen genç kızın bir süre sorna telefonu çalıyor. Dolmuşa binen Gülistan'dan bir daha haber alınamadı...

GÖRÜNTÜLER YENİ GELDİ! ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Gülistan Doku ile ilgili son dakika haberi: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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