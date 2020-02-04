Gülistan Doku ile ilgili son dakika haberi: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ocak ayının başından bu yana kayıp olan Gülistan, geçtiğimiz günlerde gelen bir son dakika görüntüsü ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tunceli'de kaldığı öğrenci yurdunu 5 Ocak'ta terk ettikten sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun, yol kenarında oturduğu görüntüler, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansımıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, kayıp Gülistan'ın dolmuş beklerkenki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, durağa gelen genç kızın bir süre sorna telefonu çalıyor. Dolmuşa binen Gülistan'dan bir daha haber alınamadı...

GÖRÜNTÜLER YENİ GELDİ! ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.