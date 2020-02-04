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Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği her gün tepeden tırnağa temizleniyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsün ardından gözler toplu ulaşım araçlarının temizliğine çevrildi. 'da günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği 'daki temizlik çalışmaları görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:37 ABONE OL
Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor

2013 yılında Kazlıçeşme Ayrılıkçesme arasında hizmete açılan ve daha sonra 2019 yılında Gebze Halkalı arasında 76.6 kilometrelik güzergahta günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray'da bulunan vagonlar her gün ekipler tarafından bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor. Marmaray vagonlarının ilk olarak dışı yıkama makinesi tarafından yıkanıyor.

Daha sonra özel kıyafetlerini giyen ekipler ilk olarak vagonlarda bulunan kolçakları, koltukları ve tutma yerlerini dezenfektan maddelerle siliyor. Vagonların zeminini de dezenfektan deterjanlarla silen ekipler, son olarak özel hazırlanan dezenfektan maddeyi vagonun içerisine sıkarak temizliği bitiriyor.

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