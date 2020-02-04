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İlk ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi olan düşme tarihleri burada!

Baharın müjdecisi olan düşme tarihleri merak ediliyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler belli tarihler aralığında görülecek. Vatandaşlar ‘’ İlk ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ilk cemre havaya, ikinci cemre ise suya düşecek. Halk arasındaki inanışa göre ise cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Peki ? düşme tarihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:32 ABONE OL
İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi olan 2020 Cemre düşme tarihleri burada!

İlk ne zaman düşecek? Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemre düşmesi 2020 tarihleri belli oldu. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharı müjdeleyen cemre ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bununla birlikte hava, su ve toprak ard arda ısınmaya başlar. Peki 2020 İlk ? Haberimizde, havaya, suya ve toprağa düşecek olan düşme tarihlerine bakabilirsiniz.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Haberimizde, 2020 Cemre düşme tarihlerine bakabilirsiniz.

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İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi olan 2020 Cemre düşme tarihleri burada!
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