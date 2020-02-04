Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İlk çocuğunu SMA hastalığından kaybetti, ikinci çocuğunu da kaybetmek istemiyor

İlk çocuğunu hastalığından kaybetti, ikinci çocuğunu da kaybetmek istemiyor

Gözüyaşlı bir annenin feryadı... İlk çocuğunu hastalığından kaybeden anne ikinci çocuğunu da kaybetmek istemiyor. merkezde yaşayan 25 yaşındaki , "Tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Yardım istiyorum, sadece o hastanenin masraflarını karşılayacak insanlar istiyorum’" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:19 ABONE OL
İlk çocuğunu SMA hastalığından kaybetti, ikinci çocuğunu da kaybetmek istemiyor

Bursa'da 2 yıl önce ilk bebeğini SMA hastalığından kaybeden 25 yaşındaki anne, 1 yaşındaki diğer çocuğunun da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince adeta yıkıldı. Acılı anne, gözyaşları içinde minik oğlunun tedavi edilip sağlığına kavuşmasını istiyor.

Bursa merkezde yaşayan ev hanımı Tuğba Demirel, 2018 yılında SMA hastalığı yüzünden oğlu Faruk'u kaybetti. Demirel, şu an 1 yaşında olan ikinci oğlu Ahmet Can'ın da doğduğunda SMA hastası olduğunu öğrendi. Maddî durumunun yetersiz olduğunu belirten Tuğba Demirel, kocasının da bırakıp gitmesiyle oğlu ile tek başına kaldığını, ikinci kez aynı hastalık yüzünden bebeğini kaybetmek istemediğini söyledi.

Yetkililerden yardım isteyen Tuğba Demirel, "Bu çok zor bir hastalık. 6 gündür Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinde yatıyor, özel hastaneye gitmesi gerekiyor İstanbul'da Dr. Sedat Ökten Beyle görüştüm. Çocuğumun sadece o hastaneye gitmesini söyledi. İstanbul'daki hastaneye gidince nefes darlığından kurtulacak, burada nefes alamıyor. Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi yetersiz olduğu için oraya götürmek istiyorum, ama maddî durumum buna müsaade etmiyor. İstanbul'daki hastanede doktor var, burada tedavi edecek doktor yok. Tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Yardım istiyorum, sadece o hastanenin masraflarını karşılayacak insanlar istiyorum'' dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk çocuğunu SMA hastalığından kaybetti, ikinci çocuğunu da kaybetmek istemiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN