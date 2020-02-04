İstanbul'da beklenen kar yağışı için son dakika uyarısı geldi: "İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimi bulacak"

İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı beklendiğini duyurmasının ardından peşi sıra son dakika açıklamaları da geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcaklığın 1 derecelere kadar düşeceğini açıklarken ortalama kar kalınlığı hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Toros, Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı görüleceğini ifade ederken ortalama kar kalınlığının 10 cm'i bulabileceğini söyledi. İşte, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yaptığı son dakika kar yağışı açıklamasını tamamı;