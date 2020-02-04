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'da beklenen kar yağışı için son dakika uyarısı geldi: "İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimi bulacak"

Meteoroloji'nin Perşembe ve Cuma günleri için 'a yönelik yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Bu doğrultuda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da beklenen kar yağışı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İstanbul'un kar yağışı neticesinde beyaza bürüneceğini belirten Toros, kar kalınlığının bazı noktalarda 3-4 cm, bazı noktalarda ise 10 cm'i bulacağını söyledi. İşte, son dakika açıklamasının detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 13:05 ABONE OL
İstanbul'da beklenen kar yağışı için son dakika uyarısı geldi: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimi bulacak

beyaza bürünecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı beklendiğini duyurmasının ardından peşi sıra son dakika açıklamaları da geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcaklığın 1 derecelere kadar düşeceğini açıklarken ortalama kar kalınlığı hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Toros, Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı görüleceğini ifade ederken ortalama kar kalınlığının 10 cm'i bulabileceğini söyledi. İşte, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yaptığı son dakika kar yağışı açıklamasını tamamı;

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İstanbul'da beklenen kar yağışı için son dakika uyarısı geldi: "İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimi bulacak"
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