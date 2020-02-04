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'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga

'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavga sırasında bazı kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:29 ABONE OL
İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga

Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta dün iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki gruptan bazı kişiler, pompalı tüfek çekip, havaya ateş etti. Araya giren çevre sakinleri, tarafları yatıştırdı. Gruplar olay yerinden ayrılırken, paniğe kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bu arada olay, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin elinde pompalı tüfek olduğu ve birisinin havaya ateş ettiği, bazı kişilerin de havaya ateş eden şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.

Kaçırdıkları şahsa işkence yapıp görüntülerini Suudi Arabistan’daki amcasına gönderdiler

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İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga
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